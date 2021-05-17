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Прохладная погода задержится в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Прохладная погода с дождями и грозами задержится в Забайкальском крае на неделе. Также ожидается усиление ветра, сообщил краевой гидрометцентр.

Во вторник по Забайкалью пройдут небольшие дожди, порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду. В среду и четверг ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Температура ночью в начале недели будет держаться на отметке от 1 до 6 градусов выше нуля. К четвергу произойдет понижение, и столбик термометра опустится до 0 градусов.

Днем во вторник и среду 14-19 градусов выше, при облачности температура опустится до градусов, а по северным районам до 4 тепла. С четверга в некоторых районах потеплеет до 24 градусов.

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Забайкалье #Гео
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