Уникальную для Сибири операцию впервые провели на Алтае

Медики Алтайского края впервые провели уникальную для Сибири операцию, которая необходима пациентам, которые по разным причинам не могут самостоятельно питаться и нуждаются в длительном искусственном питании.

Как сообщает правительство края, пациенту в Барнауле провели перкутанную рентгенохиругическую эндоскопическую гастростомию. Ему сформировали специальный зонд, через который в желудок будет поступать питательная смесь.

«Прежде мужчина из-за злокачественной опухоли уже практически не мог есть даже жидкую пищу. Теперь же качество питания, а значит, и жизни больного должно значительно улучшиться. Алтайские врачи под руководством московских успешно переняли эту малоинвазивную методику», – говорится в сообщении.

Эта операция в крае востребована. В больницы регулярно поступают пациенты, которым требуется подобное хирургическое вмешательство. Это люди с онкологическими заболеваниями пищевода или головного мозга, тяжелыми пищевыми ожогами, травмами шеи, с инсультами.

Решение об установке гастростомы принимает консилиум врачей с тщательным отбором пациентов. Такие операции на сегодня за Уралом не проводят, только в центральных регионах, в Москве и Санкт-Петербурге. После того как алтайские врачи освоят эту методику, она станет доступнее и для жителей Сибири.