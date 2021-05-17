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Микрорайон Барнаула подготовили к эвакуации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-центр администрации Барнаула

Барнаульский Затон подготовили к эвакуации на случай подтопления. Это будет необходимо, если уровень воды в Оби продолжит подниматься.

По последним данным мэрии, уровень воды в Оби составлял 516 сантиметров при критической отметки для микрорайона Затон в 550 сантиметров.

Жителей предупредили о возможном развитии событий, им раздали памятки и сообщили о четырех созданных пунктах временного размещения.

Как сообщает администрация города, для жизнеобеспечения населения, попадающего в зону подтопления на предприятиях торговли, расположенных в микрорайоне Затон, создан запас продовольствия и товаров первой необходимости. В фельдшерско-акушерском пункте и учреждениях здравоохранения обеспечен необходимый запас медикаментов.

Руководитель Барнаульского речного порта Александр Круг отметил, что в микрорайоне у пирса расположены теплоходы, которые при необходимости могут быть оперативно задействованы в эвакуации населения.

В настоящее время информация о паводковой ситуации размещена на пяти информационных стендах в микрорайоне Затон. При достижении критических отметок будет организована трансляция по трем стационарным системам оповещения, которые находятся в работоспособном состоянии.

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