НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сергей Жуков поделился подробностями распада «Руки вверх»

Источник:
Sibnet.ru
282 0
Фото: Александр Плющев / CC BY 2.0

Музыкант Сергей Жуков, чье имя ассоциируется непосредственно с популярной в «нулевые» группой «Руки вверх», рассказал подробности распада коллектива.

По словам Жукова, решение о роспуске группы в 2006 году было обоюдным, вместе с Алексеем Потехиным. Но распад «Руки вверх» все равно получился «скомканным».

«К тому моменту мы были как сиамские близнецы — каждый знал, что сейчас скажет другой, как отреагирует, пошутит. Когда люди вместе просто потому, что привыкли, — это начало конца. Мы перестали друг друга подпитывать, радовать, удивлять», — сказал Сергей Жуков в интервью «7 Дней».

Группа «Руки вверх» образовалась в 1995 году. Настоящая слава к Сергею Жукову и Алексею Потехину с выпуском песен «Малыш» и «Студент». После распада группы в 2006 году Сергей Жуков продолжил сольную карьеру и до сих пор остается востребованным исполнителем.


Еще по теме
Россия на Евровидении: что ждет Манижу?
Павел Воля высмеял Евровидение в Comedy Club
Детективное шоу «Я вижу твой голос» стартует на канале «Россия»
Клава Кока и Сергей Жуков показали отрывок из совместного трека
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирские власти ищут деньги на станцию «Спортивную»
Прохладная погода задержится в Забайкалье
Уникальную для Сибири операцию впервые провели на Алтае
Известные кинопродюсеры пытались поделить хакасский мультфильм
Самое популярное
Объявлена дата проведения чемпионата мира по Dota 2
Россиянам простят миллиарды кредитных рублей
Пашинян запросил у Путина военную помощь
Стал известен диагноз напавшего на казанскую школу стрелка
Обсуждение (0)
Топ комментариев

an3tdic

Советская власть была, а Россия сейчасявляется «омерзительной ложью», заявил спецпредставитель президента...

ivanbak

Омерзительной ЛОЖЬЮ было всю страну прокатить с Ваучерами. Выругался бы, но правила не позволяют.

Uynachalnica

13 лет в КПСС были особо омерзительными, наверно?

ivanbak

В 1977 году стал кандидатом в члены КПСС, в 1978 году — членом КПСС. Вышел из КПСС в июне 1990 года из...
Sibnet.Ru