Сергей Жуков поделился подробностями распада «Руки вверх»

Музыкант Сергей Жуков, чье имя ассоциируется непосредственно с популярной в «нулевые» группой «Руки вверх», рассказал подробности распада коллектива.

По словам Жукова, решение о роспуске группы в 2006 году было обоюдным, вместе с Алексеем Потехиным. Но распад «Руки вверх» все равно получился «скомканным».

«К тому моменту мы были как сиамские близнецы — каждый знал, что сейчас скажет другой, как отреагирует, пошутит. Когда люди вместе просто потому, что привыкли, — это начало конца. Мы перестали друг друга подпитывать, радовать, удивлять», — сказал Сергей Жуков в интервью «7 Дней».

Группа «Руки вверх» образовалась в 1995 году. Настоящая слава к Сергею Жукову и Алексею Потехину с выпуском песен «Малыш» и «Студент». После распада группы в 2006 году Сергей Жуков продолжил сольную карьеру и до сих пор остается востребованным исполнителем.