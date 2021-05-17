Сергей Жуков поделился подробностями распада «Руки вверх»

Музыкант Сергей Жуков, чье имя ассоциируется непосредственно
с популярной в «нулевые» группой «Руки вверх», рассказал подробности распада
коллектива.
По словам Жукова, решение о роспуске группы в 2006 году было
обоюдным, вместе с Алексеем Потехиным. Но распад «Руки вверх» все равно
получился «скомканным».
«К тому моменту мы были как сиамские близнецы — каждый знал,
что сейчас скажет другой, как отреагирует, пошутит. Когда люди вместе просто
потому, что привыкли, — это начало конца. Мы перестали друг друга подпитывать,
радовать, удивлять», — сказал Сергей Жуков в интервью «7 Дней».
Группа «Руки вверх» образовалась в 1995 году. Настоящая
слава к Сергею Жукову и Алексею Потехину с выпуском песен «Малыш» и «Студент».
После распада группы в 2006 году Сергей Жуков продолжил сольную карьеру и до
сих пор остается востребованным исполнителем.