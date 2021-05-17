Пациентке клиники Мешалкина заменили клапан сердца необычным способом

Хирурги новосибирской клиники Мешалкина заменили искусственный клапан в сердце пациентки без удаления каркаса прежнего протеза через межреберный промежуток с рассечением кожных покровов менее 5 сантиметров, минимизировав хирургическую травму, это первый такой опыт, сообщила в понедельник пресс-служба учреждения.

В новосибирском центре вылечили 34-летнюю пациентку из Кургана с дисфункцией протеза трехстворчатого клапана сердца, имплантированного в 2016 году. Женщина перенесла уже пять операций на клапанах сердца. У нее диагностировали редкую врожденную аномалию развития сердца – аномалию Эбштейна, которая заключается в нарушенном расположении трехстворчатого клапана с патологически измененной анатомией створок.

«Последняя операция из-за многократных высокотравматичных "открытых" вмешательств... осложнилась медиастинитом – воспалительным процессом средостения. Женщине выполнили пластику грудной клетки с использованием металлоконструкции. В связи с этим пациентка имела крайне высокий риск осложнений при повторном "открытом" вмешательстве», – прокомментировал заведующий научно-исследовательским отделом новых хирургических технологий Александр Богачев-Прокофьев.

Специалисты центра Мешалкина провели пациентке транскатетерную (имплантацию протеза трехстворчатого клапана, минимизировав хирургическую травму. Вмешательство выполнили по методике «клапан-в-клапан» с сохранением каркаса прежнего протеза клапана. Материал, из которого изготовлены новый, позволяет рассчитывать на более долгий срок службы протеза.

«Преимущество транскатетерной технологии заключается в минимизации хирургической травмы, отсутствии необходимости в искусственном кровообращении и остановке сердечной деятельности. Использование данной методики у пациентки достаточно высокого риска поможет вернуть ее к полной физической активности уже через 10–14 дней после вмешательства», – пояснил хирург.