Новосибирские выпускники заявили о зарплатных ожиданиях в 40 тыс.

Более половины выпускников новосибирских вузов после окончания учебы планируют получать не менее 40 тысяч рублей в месяц, выяснили аналитики «Зарплата.ру».

Исследовательский центр сервиса узнал, кем хотят быть и сколько зарабатывать выпускники вузов Новосибирской области в 2021 году. В опросе приняли участие более 2 тысяч молодых людей из разных регионов. 65% опрошенных уже определились с профессией.

В Новосибирске в сфере IT хотя работать 28% опрошенных, 15% выбрали рекламу и маркетинг, 8% – искусство, культуру и развлечения.

В городах с населением менее 200 тысяч жителей молодых людей в основном привлекает работа в госслужбе – 15% и в медицинской сфере – 12%. Работать в IT хотят всего 9% опрошенных.

Сразу после окончания учебного заведения 51% выпускников рассчитывают на доход не менее 40 тысяч рублей в месяц, 14% планируют получать сразу не менее 60 тысяч рублей. При этом 59% опрошенных хотят иметь возможность работать дистанционно.

Наименее популярными профессиями среди молодежи Новосибирской области стали тракторист, следователь, сварщик, медсестра, актер и социальный работник.