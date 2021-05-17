Десятки ондатр выплыли на побережье Байкала

Десятки ондатр выплыли на берег Байкала, освободившийся ото льда, прихорашиваясь и отвоевывая место под солнцем. Видео с животными на побережье сняли госинспекторы Баргрузинского заповедника.

Ледяной покров на Байкале обычно начинает вскрываться в начала мая. Мелководье освобождается ото льда первым, привлекая водных обитателей. Так, сотрудники «Заповедного Подлеморья» сняли момент, когда у берега появились десятки ондатр.

«С приходом весны и появлением чистой ото льда воды у берегов активизировалась ондатра. Десятки грызунов в поисках пищи ныряют за водорослями, греются на льдинах, выгоняя конкурентов, прихорашиваются и ищут пару», — рассказали сотрудники заповедника в Instagram.

На кадрах заметно, как мокрые взъерошенные животные воюют с конкурентами за комфортное место, приводят себя в порядок и с аппетитом обедают.

Ондатра — полуводный грызун. Селится по берегам рек, озер, каналов, пресноводных болот. Питаются прибрежными и водными растениями, зимой — корневищами. Редко лакомятся молюсками, лягушками и рыбой.