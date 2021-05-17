Третьяк понадеялся на помощь защитников их НХЛ вратарям

Защитники сборной России из клубов Национальной хоккейной лиги сумеют помочь вратарям на чемпионате мира, такое мнение высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Сборная России заняла последнее место на Чешских хоккейных играх — этапе Евротура. За три матча вратари пропустили 12 шайб. Главный тренер сборной России Валерий Брагин сообщил, что россияне оставят свободным место в заявке на чемпионат мира для вратаря.

«Я верю в Самонова, к сожалению, Бочаров и Федотов не оправдывают надежд. Защитники из НХЛ будут помогать вратарю, самое главное, чтобы нападение забивало. Все-таки в двух играх с чехами и финнами одна шайба — это маловато. Конечно, все под нагрузкой, и чемпионат мира будет тяжелым», — цитирует ТАСС Третьяка.

В сборной России среди игроков обороны из НХЛ сыграют Владислав Гавриков («Коламбус»), Артем Зуб («Оттава»), Никита Нестеров («Калгари»), Никита Задоров («Чикаго») и Иван Проворов («Филадельфия»).