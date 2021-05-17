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Крупный пожар оставил без крова жителей омской деревни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТОНД и ПР по Знаменскому району Омской области

Еще один пожар уничтожил половину деревни в Омской области, без жилья осталась семья с младенцем, сообщили родные погорельцев в социальных сетях.

Пожар произошел в деревне Максим Горький Знаменского района Омской области в минувшую субботу, сообщил в понедельник Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы.

«В результате пожара было повреждено и разобрано: два дома, три сарая, три бани, гараж и одно неэксплуатируемое строение. Площадь пожара составила 484 квадратных метра. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются», – говорится в сообщении.

Согласно данным переписи населения, в деревне проживало девять человек, она состояла всего из одной улицы. Родные погорельцев написали в соцсетях, что без жилья осталась семья с тремя детьми, младшему из которых полгода.

«Земфира Ибрагимова – учительница начальных классов. Ренат – работает в МЧС. У них трое детей, самому младшему семь месяцев. Огонь пришёл с камышей и уничтожил все дотла за пять минут. Заживо сгорели все домашние животные: начиная от курей, заканчивая лошадьми. Детей чудом удалось спасти. Имущество все потеряно», – написала родственница погорельцев с просьбой о помощи.

6 мая крупный пожар уничтожил половину деревни Каракуль Уленкульского поселения в Омской области. В ЧП обвинили главу сельской администрации.

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ЧП #ЧП #Происшествия
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