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Старообрядцев привлекли к подготовке российского спецназа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, военные привлекают для подготовки бойцов жителей тайги и других труднодоступных российских территорий, в том числе старообрядцев

«Мы открыли специальные центры, центры не только выживания, но и вообще нормальной жизни. Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут, нормальной полноценной жизнью. Я во всяком случае знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят», — рассказал Шойгу в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, «их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые». «Они могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить», — отметил министр.

В Туву, как сообщил телеканал, совершили экспедицию бойцы Сил специальных операций (ССО).

Шойгу уточнил, что местные жители делятся своим опытом с военнослужащими, и в результате каждая сторона имеет возможность обучиться чему-то новому.

«Нюансы есть все равно. И они у нас учатся, и мы у них. Посмотрели оборудование, технику, снаряжение. Есть чему поучиться», — отметил Шойгу.

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