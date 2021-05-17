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Преступную группу задержали в Томской области за кражи у агрохолдинга

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Полицейские в Томской области задержали преступную группу из 13 человек, совершившую кражи у агрохолдинга более чем на 4 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

«По предварительным данным, 13 жителей Томской области длительное время на системной основе совершали хищение товарно-материальных ценностей, принадлежащих агропромышленному холдингу в Томской области. Ущерб предприятию составил более 4,5 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Преступную группу задержали при силовой поддержке ОМОН. В домах у подозреваемых провели 11 обысков, изъяли предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Возбуждено уголовное дело о краже.

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