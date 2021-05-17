Преступную группу задержали в Томской области за кражи у агрохолдинга

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Полицейские в Томской области задержали преступную группу из 13 человек, совершившую кражи у агрохолдинга более чем на 4 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
«По предварительным данным, 13 жителей Томской области длительное время на системной основе совершали хищение товарно-материальных ценностей, принадлежащих агропромышленному холдингу в Томской области. Ущерб предприятию составил более 4,5 миллионов рублей», – говорится в сообщении.
Преступную группу задержали при силовой поддержке ОМОН. В домах у подозреваемых провели 11 обысков, изъяли предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Возбуждено уголовное дело о краже.
an3tdicСоветская власть была, а Россия сейчасявляется «омерзительной ложью», заявил спецпредставитель президента...
ivanbakОмерзительной ЛОЖЬЮ было всю страну прокатить с Ваучерами. Выругался бы, но правила не позволяют.
Uynachalnica13 лет в КПСС были особо омерзительными, наверно?
ivanbakВ 1977 году стал кандидатом в члены КПСС, в 1978 году — членом КПСС. Вышел из КПСС в июне 1990 года из...