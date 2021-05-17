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Две девочки погибли в горящем доме в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК России по Иркутской области

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело из-за гибели двух детей во время пожара в частном доме в субботу. По предварительной версии, девочки находились в доме одни, когда начался пожар.

По версии следствия, в субботу в частном доме в деревне Большая Заимка Заларинского района, начался пожар. В доме находилось двое детей — двух и четырех лет. Родители в это время были в зимовье. Заметив дым, взрослые вынесли дочерей из дома, но спасти их не удалось.

Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение детей с огнем. Известно, что семья характеризуется положительно, на учетах не состоит.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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Иркутск #Происшествия
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