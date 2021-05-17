Голикова предложила расширить использование маткапитала

Вице-премьер России Татьяна Голикова обратилась к президенту России Владимиру Путину с инициативой о расширении применения материнского капитала.

Голикова предложила скорректировать правила в использовании маткапитала по двум направлениям: разрешить его использовать на самостоятельное строительство и реконструкцию жилья сразу после рождения ребенка (сейчас это можно сделать только при достижении ребенком трехлетнего возраста), и тратить его на образовательные услуги, которые оказывают имеющие лицензию ИП, пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что при согласии президента Голикова планирует поручить Минтруду подготовить закрепляющие нововведения законопроект.

Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось.

С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребенка. Выдача сертификата производится в беззаявительном порядке. Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей на второго.