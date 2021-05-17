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Глава РАН заявил о падении качества подготовки выпускников вузов

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Уровень подготовки студентов российских вузов падает, в том числе и со снижением качества школьного образования, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает. Мы были свидетелями этого процесса и в 1990-е, и в 2000-е годы и связывали это с очевидной причиной беспорядка, который был в стране. Но тем не менее задача заключается в том, как нам качество студента повысить», цитирует ТАСС Сергеева.

Но, по его словам, «когда университетам высказывается такая претензия, <...> то университеты кивают на школы: "А из школы кто приходит?" Такие что, извините, надо таблицу умножения учить"».

Он добавил, что в настоящее время в школьном образовании есть ряд серьезных проблем, одна из которых — отсутствие идеологии, которая «должна строиться на тех ценностях, которые объединяют» жителей страны.

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