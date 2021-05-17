Блинкен поставит перед Лавровым вопрос о «Северном потоке — 2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить двусторонние отношения и проект трубопровода «Северный поток — 2» на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщил представитель Госдепартамент.

«Мы, как и Конгресс, очень четко выразили свое отношение к "Северному потоку — 2" и заявили, что это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность», — цитирует ТАСС представителя Госдепа

По его словам, Вашингтон не стремится к эскалации, мы просто ищем более предсказуемые, стабильные отношения. «И я думаю, что есть области, в рамках которых мы можем обсудить это с министром иностранных дел Лавровым», — добавил дипломат.

В Госдепартаменте заявили, что стороны обсудят «работу в тех областях, где у них есть взаимные интересы». «Мы также рассматриваем области, где Россия ведет себя агрессивно и предпринимает вредоносные усилия, за которые, как сказал президент США Джо Байден, придется платить. Мы не собираемся оставаться в стороне», — отметил дипломат.

Встреча Блинкена и Лаврова пройдет в рамках министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике, намеченной на 19-20 мая.