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«Кролик Питер 2» стал лидером проката при низких кассовых сборах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Кролик Питер 2»

Семейный фильм «Кролик Питер 2» стал лидером кинопроката выходных в России, но его сборы все равно крайне малы, что говорит о плохой посещаемости кинотеатров в целом.

За первые три дня проката сиквел «Кролика Питера» собрал 61,3 миллиона рублей. А средняя посещаемость анимационной ленты составила всего 16 зрителей на сеанс, что катастрофически мало для продолжения кассового хита, сообщает Kinobusiness.com.

Рецензия на фильм «Кролик Питер 2»

На втором месте по сборам хоррор «Пила: Спираль», собравший в прокате 57,1 миллиона рублей. Далее следует «Гнев человеческий» Гая Ричи, который в прокате уже три недели. У боевика 16 миллионов в кассе. А вот касса отечественной комедии «Прабабушка лёгкого поведения: Начало» после праздничных выходных обвалилась на 75%, в субботу фильм получил только 11 миллионов.

На этой неделе в прокате стартует «Форсаж 9». Релиз ленты с Вином Дизелем был отложен на год из-за коронавируса. Если самый мощный голливудский релиз с начала пандемии не сможет привлечь зрителей в кино, тогда к нашему кинопрокату появится много вопросов, считают эксперты портала Kinobusiness.com.

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