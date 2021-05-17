«Кролик Питер 2» стал лидером проката при низких кассовых сборах

Семейный фильм «Кролик Питер 2» стал лидером кинопроката выходных в России, но его сборы все равно крайне малы, что говорит о плохой посещаемости кинотеатров в целом.

За первые три дня проката сиквел «Кролика Питера» собрал 61,3 миллиона рублей. А средняя посещаемость анимационной ленты составила всего 16 зрителей на сеанс, что катастрофически мало для продолжения кассового хита, сообщает Kinobusiness.com.

На втором месте по сборам хоррор «Пила: Спираль», собравший в прокате 57,1 миллиона рублей. Далее следует «Гнев человеческий» Гая Ричи, который в прокате уже три недели. У боевика 16 миллионов в кассе. А вот касса отечественной комедии «Прабабушка лёгкого поведения: Начало» после праздничных выходных обвалилась на 75%, в субботу фильм получил только 11 миллионов.

На этой неделе в прокате стартует «Форсаж 9». Релиз ленты с Вином Дизелем был отложен на год из-за коронавируса. Если самый мощный голливудский релиз с начала пандемии не сможет привлечь зрителей в кино, тогда к нашему кинопрокату появится много вопросов, считают эксперты портала Kinobusiness.com.