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Европарламент изложил пять принципов ведения дел с Россией

Источник:
RT
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Фото: Diliff / CC BY-SA 3.0

Комитет по международным отношениям Европейского парламента представил проект доклада, где изложил основные принципы выстраивания отношений с Россией.

Принцип «поддержки демократии» предполагает, в частности, противостояние «русскоязычной пропаганде. Руководству ЕС также рекомендуется рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава Госдумы, если сентябрьские выборы будут признаны фальсифицированными, приводит RT содержание документа.

России следует рассказывать о выгодах, которые она может получить, если начнет демократические преобразования. Речь идет об упрощении визового режима, программах инвестирования в свободную торговлю и стратегическом партнерстве.

Принцип «демократия прежде всего» предполагает в любом диалоге с Москвой учитывать прежде всего вопрос соблюдения прав человека и проведения свободных выборов. При этом авторы документа рекомендуют начинать с приостановки «Северного потока — 2».

Отдельный пункт посвящен «сдерживанию российской агрессии». Здесь Евросоюзу предлагается вместе с НАТО и международными партнерами продолжать давление на Москву, чтобы заставить ее прекратить «вмешательство» в дела региона «Восточного партнерства» и вернуть «оккупированные территории восточных государств — соседей ЕС».

Если же Москва продолжит «агрессивные действия», то, советуют авторы документа, ЕС должен будет рассмотреть вопрос об отключении ее от платежной системы SWIFT.

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Политика #Мир #Говорят о России
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