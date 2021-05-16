НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Климкин предрек Киеву проблемы после обострения на Ближнем Востоке

Источник:
РИА Новости
399 0
Фото: Mohammad Hassanzadeh / CC BY 4.0

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что обострение конфликта на Ближнем Востоке отвлечет внимание мировой общественности от проблем Украины, чего, по его мнению, и «добивается Москва».

«Сегодня Россия имеет почти уникальную ситуацию. <…> Россия – одно из немногих государств, точнее один из немногих игроков, который сохраняет влияние фактически на всех на Ближнем Востоке и также сохранила определенный уровень отношений со всеми. Чего сейчас хочет сделать Россия? Она хочет сделать этот регион частью своей повестки дня», — цитирует РИА Новости Климкина.

По словам экс-министра, из-за резкого усилия напряженности между Израилем и Палестиной ситуация вокруг Украины не будет основным приоритетом для западных государств.

Ситуация в регионе резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.

В результате ракетных обстрелов Израиля со стороны боевиков погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.

Еще по теме
Экс-советница президента США попросила у Путина гражданство
Европарламент изложил пять принципов ведения дел с Россией
Пресс-секретарь посольства США посчитала честью работу в Москве
ЕС призвал Россию отказаться от списка недружественных стран
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Голодную девочку сняли с подоконника в Омске
Вратарь «Авангарда» вошел в состав сборной Чехии на ЧМ по хоккею
Кержаков оставит пост главного тренера футбольного клуба «Томь»
Фильм о коррупции новосибирских дорожников вышел на «России 24»
Самое популярное
Игра Resident Evil Village получила обнаженную злодейку
Объявлена дата проведения чемпионата мира по Dota 2
Россиянам простят миллиарды кредитных рублей
Стал известен диагноз напавшего на казанскую школу стрелка
Обсуждение (0)
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
33
Подросток устроил стрельбу в казанской школе, есть жертвы
33
Путин ужесточит правила оборота оружия после стрельбы в Казани
31
Путин назвал Украину «анти-Россией»
28
Оливер Стоун заявил, что Запад объявил войну России
27
Россия столкнулась с дефицитом древесины
Sibnet.Ru