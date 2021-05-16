Климкин предрек Киеву проблемы после обострения на Ближнем Востоке

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что обострение конфликта на Ближнем Востоке отвлечет внимание мировой общественности от проблем Украины, чего, по его мнению, и «добивается Москва».

«Сегодня Россия имеет почти уникальную ситуацию. <…> Россия – одно из немногих государств, точнее один из немногих игроков, который сохраняет влияние фактически на всех на Ближнем Востоке и также сохранила определенный уровень отношений со всеми. Чего сейчас хочет сделать Россия? Она хочет сделать этот регион частью своей повестки дня», — цитирует РИА Новости Климкина.

По словам экс-министра, из-за резкого усилия напряженности между Израилем и Палестиной ситуация вокруг Украины не будет основным приоритетом для западных государств.

Ситуация в регионе резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.

В результате ракетных обстрелов Израиля со стороны боевиков погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.