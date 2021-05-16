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Кержаков оставит пост главного тренера футбольного клуба «Томь»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Michel perm / CC BY-SA 3.0

Главный тренер томской «Томи» Александр Кержаков покинет свой пост, сообщает пресс-служба клуба, сообщает пресс-служба клуба.

«Томь» заняла 18-е место по итогам первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и не сумела сохранить прописку во втором по силе дивизионе чемпионата России.

«Я не остаюсь здесь на следующий год, причины говорить не буду. Я лишь хочу сказать огромное спасибо и слова благодарности болельщикам. Хочется сказать огромное спасибо Сергею Анатольевичу Жвачкину (губернатору Томской области и президенту клуба) за то, что доверил мне принять команду. Это был мой первый опыт в большом профессиональном футболе», — сказал Кержаков.

По его словам, он «почувствовал, что такое настоящая команда, у меня было время сравнить "до" и "после"». «После сборов —это была настоящая команда, настоящий коллектив единомышленников, который будет всегда отдаваться игре, всегда будут переживать за результат, всегда будут делать максимум того, чтобы достичь желаемого результата», — добавил он.

Кержаков подчеркнул, что его футболисты сделали все что могли для сохранения прописки в ФНЛ.

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