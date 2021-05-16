Эксперт назвал фразы, обличающие телефонных мошенников

Телефонные мошенники нередко выдают себя за сотрудников правоохранительных органов. Приемы, с помощью которых можно заставить злоумышленников раскрыть себя, подсказал бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.

По его словам, вероятность того, что законопослушному гражданину позвонят из полиции для уточнения личных данных, крайне мала. «В случае, когда звонящий представляется участковым или следователем, попросите такого "правоохранителя" назвать фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

«После этого, как правило, разговор и заканчивается. Стоит также попросить у звонящего прислать повестку в официальном порядке», — добавил экс-сотрудник МВД

В случае, если бумага придет, то можно будет подойти по указанному в ней адресу. А если прислать повестку отказываются, ссылаясь на срочность расследования, экс-полицейский советует узнать адрес учреждения, чтобы прийти туда лично. У действующего сотрудника будет рабочее место, куда он может пригласить вас для беседы, заключил Игнатов.