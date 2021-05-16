Пушков отреагировал на слова Чубайса о ненависти к советской власти

Сенатор Алексей Пушков резко ответил на заявление спецпредставителя президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти.

«Хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний», — цитирует РИА Новости слова Пушкова, сказанные им в ответ высказывание Чубайса.

По словам сенатора, без этого «картина получается неполной».

Ранее в интервью Чубайс заявил, что людям в СССР приходилось жить в «омерзительной» лжи. За это он и ненавидит советскую власть, отметил он.

Чубайс добавил, что подобная «ложь» наблюдалась во всех аспектах жизни государства «будь это новости по телевизору, или будь это собрание трудящихся, или будь это первомайская демонстрация».