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Златан Ибрагимович пропустит Евро-2021

Источник:
РИА Новости
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Фото: Илья Хохлов / CC BY-SA 3.0

Футболист «Милана» Златан Ибрагимович из-за травмы не сможет помочь сборной Швеции на предстоящем чемпионате Европы, сообщил Шведский футбольный союз

Ибрагимович лично сообщил главному тренеру шведской сборной Янне Андерссону, что не сможет выступить на ЕВРО из-за травмы, приводит РИА Новости сообщение футбольного союза.

Ибрагимович выбыл из строя 9 мая, получив повреждение в матче против туринского «Ювентуса» (победа «Милана» — 3:0). Согласно заявлению, нападающий избежит операции на колене, но пройдет курс консервативного лечения, который займет до полутора месяцев.

ЕВРО-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Швеции на групповом этапе 14 июня сыграет с командой Испании в Севилье, а 18 и 23 июня в Санкт-Петербурге встретится с командами Словакии и Польши соответственно.

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