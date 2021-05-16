ЕС призвал Россию отказаться от списка недружественных стран

Европейский союз сожалеет о решении России создать список иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении Москвы, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

«ЕС считает необоснованными обвинения в недружественных действиях», — цитирует РБК главу европейской дипломатии.

По словам Борреля, указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, несовместим с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

«Мы призываем Россию пересмотреть свое решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся под напряжением», — добавил он.

В список недружественных России попали только два государства — США и Чехию. Как отметил Боррель, Евросоюз продолжит согласовывать позицию по этой теме со своими партнерами, а также выражает полную солидарность с Чехией и США, которые оказались в этом списке.

Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, который ограничивает возможность принимать сотрудников из числа граждан России на работу в диппредставительства недружественных России стран.