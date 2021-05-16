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Объявлен состав сборной России на ЧМ по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Девять хоккеистов СКА (Санкт-Петербург) и семь игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вошли в предварительный состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

«По итогам трехнедельного тренировочного цикла штаб сборной России назвал фамилии игроков, которые отправятся в Ригу для участия в чемпионате мира», — сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

В заявку сборной России войдут:

вратари — Александр Самонов (СКА, Санкт-Петербург), Иван Федотов (ЦСКА, Москва);

защитники — Артем Зуб («Оттава», НХЛ), Иван Проворов («Филадельфия», НХЛ), Владислав Гавриков («Коламбус», НХЛ), Никита Нестеров («Калгари», НХЛ), Никита Задоров («Чикаго», НХЛ), Григорий Дронов («Металлург», Магнитогорск), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба — «Локомотив», Ярославль);

нападающие — Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко (все — СКА), Сергей Толчинский («Авангард», Омск), Дмитрий Воронков («Ак Барс», Казань), Михаил Григоренко («Коламбус», НХЛ), Александр Барабанов («Сан-Хосе», НХЛ);

«В "пузыре" с командой будут готовиться вратарь Иван Бочаров ("Динамо", Москва), нападающие Илья Сафонов ("Ак Барс") и Василий Подколзин (СКА), но пока останутся вне заявки. Защитник Кирилл Кирсанов (СКА) и нападающий Кирилл Марченко (СКА) будут готовиться по индивидуальной программе в Риге», — уточнили в ФХР.

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев станет капитаном сборной России на чемпионате мира.

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