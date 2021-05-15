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Сборная России по хоккею потерпела второе подряд поражение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ФХР

Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии в заключительном матче четвертого этапа Евротура. Встреча в Праге завершилась со счетом 0:4 в пользу хозяев турнира.

Чехи вышли вперед в середине первого периода, шайбу забросил нападающий Филип Задина. В начале второго периода сборная Чехии удвоила преимущество благодаря реализованному буллиту в исполнении форварда Иржи Секача.

В середине второго периода усилиями нападающего Якуба Флека чехи забили третью шайбу, в заключительном периоде хозяева поставили точку — Томаш Зогорн забросил четвертую шайбу и установил окончательный результат встречи.

Команда Валерия Брагина потерпела второе подряд поражение в рамках Чешских игр. В предыдущем матче россияне уступили финнам со счетом 1:4, это поражение стало для них первым в рамках всех этапов Евротура.

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