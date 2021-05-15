Тимати выбрал трех финалисток шоу «Холостяк»

Шоу «Холостяк» с участием Тимати подходит к финалу, репер выгнал двоих девушек и оставил в проекте трех претенденток.

В новом выпуске шоу «Холостяк», который вышел 15 мая, участницы приехали в Москву. Но Алиса Грабовая не смогла прилететь в Россию.

Тимати сходил на свидание с Адель Вейгель на каток, с Екатериной Сафаровой в планетарий. Также он устроил тройное свидание с Адель, Марией Лобановой и Кристиной Романовой на тренировке по серфингу.

В итоге без розы остались две девушки — Мария Лобанова и Кристина Романова. В проекте остались — Екатерина Сафарова, Адель Вейгель и Алиса Грабовая.

В следующей серии проект снова вернется в Дубай. Там Тимати познакомит участниц со своей мамой. Ходят слухи, что с женами он расставался не без ее участия.