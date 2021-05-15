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Вышел легендарный сборник игр Mass Effect

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры Mass Effect

Сборник Mass Effect Legendary Edition появился в продаже, разработчики добавили в него все части игры с улучшенной графикой. Релиз состоялся на ПК, PlayStation 4, Xbox One и консолях нового поколения.

Обновленная версия знаменитой франшизы получила высокую оценку критиков на агрегаторе рецензий Metacritic — так, версия для ПК получила 85 баллов из 100, а релизы на PS4 и Xbox One — 88 и 90 баллов соответственно.

Первая игра Mass Effect была разработана студией BioWare и выпущена в 2007 году для игровой консоли Xbox 360. Вскоре после выхода игра стала бестселлером и превратилась в успешную франшизу.

Сборник Mass Effect Legendary Edition включает в себя обновленные версии Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3, а также большинство выпущенных к ним дополнений. Все игры получили текстуры более высокого разрешения, которые были доработаны.

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