Госдума допустила ограничение работы WhatsApp

Россия технически может ограничить работу WhatsApp в России из-за новой политики сбора данных, но этот вопрос требует широкого обсуждения, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

С 15 мая вступают в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. В материнскую компанию Facebook будут передаваться регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, информация о мобильных устройствах, IP-адрес.

У тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, через несколько недель мессенджер начнет блокировать звонки и сообщения пользователей. Вторым этапом блокировки станет полное отключение возможности совершать звонки и отправлять сообщения.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин полагает, что новая политика конфиденциальности для пользователей мессенджера WhatsApp противоречит этике и российскому законодательству.