Скачок цен на машины предсказали россиянам

Дефицит на автомобильном рынке в случае сохранения повышенного спроса может привести к подорожанию машин на 10-15%, спрогнозировал директора агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, спрос на автомобили в России увеличился почти на 300%, это рекордный показатель за всю историю наблюдений, пишет газета «Известия». В этой ситуации возник дефицит машин.

В апреле этого года дилеры продали на 113 042 автомобиля больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Тогда смогли продать 38 922 машины, при этом приобретение транспортного средства осложнялось пандемией коронавируса.

«Апрельская отгрузка может быть еще накопленными заказами с начала года. Причины такой задержки две: заводы не рассчитывали на быстрое восстановление спроса и запланировали меньшие объемы выпуска, а также кризис с полупроводниками», — отметил Целиков.

По его словам, в результате неожиданного спроса прослеживается дефицит ряда моделей. Объясняется это тем, что часть поставок обычно планируют за полгода или за год. В такой ситуации цены неизбежно идут вверх.