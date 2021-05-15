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Чубайс назвал причину своей ненависти к советской власти

Источник:
Sibnet.ru
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Советская власть была «омерзительной ложью», заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

«Утром включаешь радио и слышишь радостный голос <…> омерзительная ложь с первого до последнего слова», — сказал Чубайс, который напомнил, что его взросление пришлось на поздний период СССР и все уже прекрасно понимали, что это вранье.

Политик добавил, что подобная «ложь» наблюдалась во всех аспектах жизни государства «будь это новости по телевизору, или будь это собрание трудящихся, или будь это первомайская демонстрация», передает «Коммерсантъ».

«Вот так принято врать, всем нужно врать, и в этом вранье, пожалуйста, живи. Чем дальше, тем это вызывает более сильное отвращение», — объяснил свое отношение к советской власти Чубайс. 

Тема: Бывший СССР
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