WhatsApp отключит пользователей-молчунов

Обновленные правила использования WhatsApp вступили в силу 15 мая, теперь пользователи несколько недель будут получать постоянные напоминания о необходимости принять новые условия приложения до того, как функциональность их аккаунта ограничат.

Через несколько недель мессенджер начнет блокировать звонки и сообщения пользователей, которые «промолчали» в ответ на предложение согласиться с новым соглашением. Абонентам предлагается либо принять, либо экспортировать историю чатов и удалить аккаунт.

Первым этапом блокировки станет ограничение доступа к чатам и звонкам несогласных пользователей. Они смогут воспользоваться этим функционалом только в том случае, если с ними свяжутся и они нажмут на уведомление мессенджера.

Следующим этапом станет полное отключение возможности совершать звонки и отправлять сообщения, а также получать уведомления о входящих сообщениях своих контактов. При этом компания не станет удалять учетные записи пользователей-молчунов.

WhatsApp выпустил обновленное пользовательское соглашение 8 января. Оно предусматривает, что сервис начнет делиться информацией с социальной сетью Facebook, владеющей мессенджером. Из-за возмущения пользователей вступление в силу правил перенесли на 15 мая.