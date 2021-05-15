Аномальная жара накроет Россию

Аномально теплая погода установится в центральных регионах России на следующей неделе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, Санкт-Петербург уже обогнал по майской погоде Сочи. 13 мая в этом российском городе температура превысила 27 градусов тепла. В некоторых регионах столбик термометра поднимется до 29 градусов.

«Следующая неделя принесет в Центральную Россию среднеазиатский зной! На фоне усиления погожего антициклона юго-восточные ветры доставят в регион очень сухой и жаркий воздух, нагретый над барханными песками Каракум — одной из самых горячих пустынь мира», — написал синоптик в своем Instagram.

По словам Тишковца, многолетняя норма будет превышена минимум на 10 градусов. Такая температура обычно характерна для июля, а не мая. Так, в понедельник в Москве ожидается 28 градусов тепла, что близко к абсолютному температурному рекорду для этих дней.

Понижение температуры ожидается с 19 мая. По прогнозу синоптиков, в центральных регионах России она опустится до 22 градусов тепла, что близко к климатической норме для середины мая.