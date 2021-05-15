НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Аномальная жара накроет Россию

Источник:
Sibnet.ru
221 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Аномально теплая погода установится в центральных регионах России на следующей неделе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, Санкт-Петербург уже обогнал по майской погоде Сочи. 13 мая в этом российском городе температура превысила 27 градусов тепла. В некоторых регионах столбик термометра поднимется до 29 градусов.

«Следующая неделя принесет в Центральную Россию среднеазиатский зной! На фоне усиления погожего антициклона юго-восточные ветры доставят в регион очень сухой и жаркий воздух, нагретый над барханными песками Каракум — одной из самых горячих пустынь мира», — написал синоптик в своем Instagram.

По словам Тишковца, многолетняя норма будет превышена минимум на 10 градусов. Такая температура обычно характерна для июля, а не мая. Так, в понедельник в Москве ожидается 28 градусов тепла, что близко к абсолютному температурному рекорду для этих дней.

Понижение температуры ожидается с 19 мая. По прогнозу синоптиков, в центральных регионах России она опустится до 22 градусов тепла, что близко к климатической норме для середины мая.

Еще по теме
Потепление до +28 придет в Новосибирск
Тепло придет на выходных в Иркутскую область
Глобальное потепление на Байкале выселит рачков-аборигенов
Одну страну посчитали экологической угрозой для всего мира
смотреть все
Жизнь #Гео #Природа
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Фильм о коррупции новосибирских дорожников вышел на «России 24»
Новосибирец создаст приложение для голосования жильцов дома
Десять человек пострадали в ДТП в Красноярском крае
Музей секса и ночной зоопарк покажут в ночь музеев в Новосибирске
Самое популярное
Игра Resident Evil Village получила обнаженную злодейку
«Осознал, что я бог»: хроника нападения на казанскую школу
Объявлена дата проведения чемпионата мира по Dota 2
Число погибших в казанской школе увеличилось до девяти
Обсуждение (0)
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Toosh

Да конечно, надо помочь Армении, её же гражданами! В моем городке рота боеспособных мужиков точно наберется,...

Uynachalnica

С длиной лезвия более 9 см - испытательный срок в 5 лет.

olegsbeglov

Зачем, там такая компания поганая.

Nik3316

ну вот, у наших дорожников есть оправдание)))виноваты фталаты, а не банальное воровство и несоблюдение...
Sibnet.Ru