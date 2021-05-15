Подсчитана стоимость российских вакцин от коронавируса

Предельная закупочная стоимость дозы разработанных в России вакцин от коронавируса находится в интервале от 800 до 900 рублей, следует из данных Министерства промышленности и торговли.
Так, вакцину «ЭпиВакКорону» отпускают по 842 рубля,
«КовиВак» — по 866 рублей, «Спутник V» — по 866,81 рублей. Цена закупки
новейшей однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» официально пока не
установлена.
В сообщении ведомства указывается, что закупка вакцины происходит в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе ценой, которая формируется после анализа производственных возможностей предприятий, где выпускают препарат.
Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V»
и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» разработки центра «Вектор»,
а также «КовиВак», созданная Центром имени Чумакова.
TooshДа конечно, надо помочь Армении, её же гражданами! В моем городке рота боеспособных мужиков точно наберется,...
UynachalnicaС длиной лезвия более 9 см - испытательный срок в 5 лет.
SIMONoffВ Польше цены на продукты заметно ниже, а зарплаты намного выше.
olegsbeglovЗачем, там такая компания поганая.