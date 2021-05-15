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Подсчитана стоимость российских вакцин от коронавируса

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Предельная закупочная стоимость дозы разработанных в России вакцин от коронавируса находится в интервале от 800 до 900 рублей, следует из данных Министерства промышленности и торговли.

Так, вакцину «ЭпиВакКорону» отпускают по 842 рубля, «КовиВак» — по 866 рублей, «Спутник V» — по 866,81 рублей. Цена закупки новейшей однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» официально пока не установлена.

В сообщении ведомства указывается, что закупка вакцины происходит в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе ценой, которая формируется после анализа производственных возможностей предприятий, где выпускают препарат.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» разработки центра «Вектор», а также «КовиВак», созданная Центром имени Чумакова.

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