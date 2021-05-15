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Украина создаст новый вид войск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет указ о создании национальных кибервойск, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Это решение поддержано всем 21 членом единогласно, присутствовавшим на заседании. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это», — сказал он в эфире телеканала «Украина».

Данилов уточнил, что на закрытом заседании СНБО с участием главы государства обсуждались восемь тем, среди которых — утверждение стратегия кибербезопасности и вопрос о биологической безопасности.

В последнее время усилилась напряженность на юго-востоке Украины, Киев обвиняет Россию в активности на приграничной территории, тогда как в самопровозглашенных республиках Донбасса констатируют стремление украинских властей дестабилизировать ситуацию.

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