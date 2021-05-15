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Китайский аппарат приземлился на Марс

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Китайский марсоход «Чжучжун» с космического аппарата «Тяньвэнь-1» утром 15 мая совершил посадку на Марсе, сообщило Китайское национальное космическое управление. КНР стала третьей после СССР и США страной, которая высадила аппарат на марсианскую поверхность.

Для Китая это стало первой посадкой зонда на другую планету в истории. Космический аппарат вышел на орбиту Марса в феврале после почти семи месяцев полета, более двух месяцев он выбирал оптимальное место для посадки.

По плану, марсоход должен отработать на Красной планете минимум 90 марсианских суток, которые на 2,7% больше земных. Его электропитание будут обеспечивать четыре панели солнечных батарей.

Скорость передвижения китайского аппарата достигает 200 метров в час. Марсоход оснащен мультиспектральными камерами для навигации и топографической съемки и радиолокационной станцией зондирования для исследования геологического строения Марса.

Кроме этого, на его борту прибор для анализа химического состава грунта и поиска биологических молекул, а также детектор магнитного поля и метеостанция. Как ожидается, первые данные об исследовании планеты марсоход сможет передать уже в текущем году.


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