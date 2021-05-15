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Новосибирец создаст приложение для голосования жильцов дома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © planeta.ru/campaigns/prilojenie_upravdom

Новосибирец Игорь Суровый собрал 200 тысяч на краундафандинговой платформе, чтобы создать приложение «Управдом», в котором жильцы дома могут голосовать по разным вопросам и обсуждать интересы.

Игорь Суровый входит в Совет дома на Красном проспекте, 87 в Новосибирске. Он организовал сбор средств на краудфандинговой платформе Planeta.ru на приложение для жильцов многоквартирного дома. Сначала сборы шли медленно, а затем неизвестная перечислила на проект нужные 200 тысяч рублей.

Основная задача приложения — проведение удаленных опросов среди участников сообщества с фиксацией результатов. Без «бумажного» голосования обойтись не удастся, но бюллетени гораздо легче собирать, если результат предварительного опроса показывает, что большинство жильцов одобряет выносимое на обсуждение предложение. Также в приложении можно создавать чаты для обсуждения и группы по интересам.

«В конце мая программисты выдадут результат. Насколько он будет сырым или готовым, посмотрим. Сначала протестируем в доме, где я живу. Если найдутся недоработки, то будем исправлять», — сказал Sibnet.ru Суровый.

Затем, если тестирование пройдет успешно, его могут внедрять и в других домах. Для жильцов это приложение будет бесплатным.

«Я пытаюсь культивировать самоуправление, чтобы были инструменты оперативного решения большинства вопросов, какие посадить деревья, режим въезда на парковку и другие. Чтобы заставить работать управляющую компанию жители должны активно принимать участие в жизни дома», — сказал собеседник.

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