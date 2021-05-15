Десять человек пострадали в ДТП в Красноярском крае

Иномарка врезалась в микроавтобус на трассе в Красноярском крае, десять человек пострадали, сообщает ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, на 473 километре дороги Р-257 «Енисей» 20-летний водитель за рулем Nissan AD, ехал со стороны Кызыла в сторону Абакана, и врезался в микроавтобус «Газель».

В результате пострадали оба водителя и восемь пассажиров автомобиля «Газель». Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Шушенскую районную больницу.

Всего в салоне микроавтобуса находились восемь пассажиров, это были вахтовики, работающие в золотодобывающей компании «Тардан Голд».