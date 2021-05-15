Xiaomi заново выпустит старый смартфон

Фото: © Xiaomi
Китайская компания до конца года выпустит новую версию популярного смартфона Redmi Note 8, который появился на рынке почти пару лет назад.
Новый смартфон Xiaomi с модельным номером M1908C3JGG появился в базе данных Федеральной комиссии по связи. По данным инсайдеров, обновленный Redmi Note 8 выйдет на европейском и российском рынках.
Смартфон будет оснащаться экраном IPS с частотой обновления 120 Гц. В качестве аппаратной основы хорошо знакомой новинки выступит производительный процессор Helio G85 вместо Snapdragon 665.
Новая версия Redmi Note 8 также получит камеру с основным датчиком 48 Мп, аккумулятор емкостью 4000 мАч и поддержку быстрой зарядки.
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