Пашинян запросил у Путина военную помощь

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян запросил военную помощь у президента России Владимира Путина во время телефонных переговоров.

«Я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск», — уточнил Пашинян.

Армянский лидер уточнил, что причиной обращения к российскому президенту стало нарушение договоренностей со стороны Баку. По его словам, азербайджанские военные не полностью покинули территорию Армении. В частности, речь идет о Сюникской области.

Министерство обороны Армении 13 мая зафиксировало очередную попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ». Данные действия были расценены как провокация.

Согласно трехстороннему заявлению лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, через армянскую Сюникскую область должна пройти дорога, связывающая Баку с Нахичеванским анклавом.