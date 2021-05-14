Опубликован список недружественных России стран

Правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия против России, в него вошли США и Чехия. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Теперь на эти страны будут распространяться положения указа президента Владимира Путина от 23 апреля 2021 года №243 «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».
Также власти утвердили количество физических лиц, находящихся на территории России, с которыми государственные учреждения и дипломатические представительства этих стран смогут заключать трудовые договоры.
В частности, для Чехии это число составит 19 человек, для США — ноль. Однако введение данных мер в отношении дипломатических представительств может быть отложено на несколько месяцев.
DubleJinЕсли равняемся по ценам, неплохо было бы и по доходам подравняться!
Иркут 69Чушь и ложь одновременно. По линейке самых массово востребованных продуктов рост цен в РФ в полтора раза...
Иркут 69Про это забудьте. В нашем государстве рост цен всегда будет опережать рост доходов. А в последнее время...
ivanbakИ зарплаты у большинства населения равно зп африканцеа