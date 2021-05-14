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Обнаружена самая древняя звезда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Международная команда астрономов открыла необычную звезду, расположенную на расстоянии 16 тысяч световых лет от Земли. Проанализировав ее химический состав, ученые выяснили, что звезда является одной из самых древних во Вселенной.

Обнаруженная звезда получила обозначение SPLUS J210428.01-004934.2, ее открыли при помощи метода узкополосной фотометрии, а затем полученный результат подтвердили независимые исследователи с помощью спектроскопии высокого разрешения, пишет Science Alert.

Анализ химического состава показал, что звезда чрезвычайна бедна на такие элементы, как углерод, железо, кислород, магний и литий. Согласно общепринятой теории, в ранней Вселенной до появления звезд не было тяжелых элементов.

Считается, что первые звезды также образовались исключительно из водорода и гелия, но в результате процесса термоядерного синтеза в их ядрах появились более тяжелые элементы, вплоть до железа. А после взрывов сверхновых появились золото, серебро, торий и уран.

SPLUS J210428.01-004934.2 относится ко второму поколению звезд. Она появилась из элементов, выброшенных в космос погибшей звездой первого поколения. Так, у нее оказалось самое низкое содержание углерода, которое астрономы когда-либо наблюдали в звездах.

Примерный возраст самой древней звезды превышает 10 миллиардов лет, она появилась вскоре после Большого взрыва. Для сравнения, Солнце относится к третьему поколению звезд, его возраст составляет 4,5 миллиардов лет.

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