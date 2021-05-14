Диетолог назвал опасные для питья натощак напитки

На голодный желудок безопасно пить воду, остальные напитки могут представлять опасность для здоровья, рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Так, кисломолочные напитки, соприкасаясь с воспаленной слизистой оболочкой желудка, могут вызывать боли. Стакан кефира натощак будет безвреден только для здорового человека, предупредил эксперт в эфире радио Sputnik.

Любые соки — напиток-раздражитель для желудка, начинать с них день нельзя. По словам Гинзбурга, натощак также нельзя пить газировки и компоты, в этом случае они провоцируют резкий скачок сахара в крови.

Диетолог отметил, что еда выступает дополнительной защитой для желудка, поэтому употреблять напитки стоит исключительно после приема пищи. Исключение можно сделать только для обычной воды.