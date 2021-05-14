Путин назвал Украину «анти-Россией»

Украина постепенно превращается в антипода России, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, сообщается на сайте Кремля.
«Судя по всему — и это очень печально, — Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию», — сказал глава государства, комментируя последние события в этой стране.
По мнению российского лидера, из Украины делают площадку, с территории которой, по всей видимости, будут постоянно приходить новости, «требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации».
Путин отметил, что сейчас на Украине происходит зачистка политического поля от сил, которые выступают за мирное урегулирование в Донбассе и добрососедские отношения с Россией. По словам президента РФ, данный процесс поддерживается Западом.
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