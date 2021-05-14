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Путин назвал Украину «анти-Россией»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Украина постепенно превращается в антипода России, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, сообщается на сайте Кремля.

«Судя по всему — и это очень печально, — Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию», — сказал глава государства, комментируя последние события в этой стране.

По мнению российского лидера, из Украины делают площадку, с территории которой, по всей видимости, будут постоянно приходить новости, «требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации».

Путин отметил, что сейчас на Украине происходит зачистка политического поля от сил, которые выступают за мирное урегулирование в Донбассе и добрососедские отношения с Россией. По словам президента РФ, данный процесс поддерживается Западом.

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Политика #Россия #Мир
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