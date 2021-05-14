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Путин принял предложение по ужесточению оборота оружия

Источник:
«Лента.ру»
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Фото: © Sibnet.ru

Президент Владимир Путин принял предложение главы Росгвардии Виктора Золотова по ужесточению оборота оружия, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Медведев.

Президент поручил проработать соответствующий законопроект. «Эта работа будет продолжаться», — приводит «Лента.ру» слова Пескова.

Глава Росгвардии предложил ввести электронный учет за оборотом оружия и патронов. Также Золотов предложил ужесточить порядок выдачи лицензий на полуавтоматическое оружие. В частности, по его мнению, следует установить пятилетний испытательный срок, во время которого гражданин может пользоваться только гладкоствольным оружием.

Кроме того, необходимо повысить до 21 года возраст, при котором разрешено покупать гражданское оружие, отметил он. Порядок получения справки для владения оружия, по его мнению, также должен быть ужесточен: Росгвардия совместно с Минздравом должна проводить обязательное психологическое тестирование.

Во вторник в казанской школе №175 на улице Файзи произошло массовое убийство. Бывший ученик школы — 19-летний Ильназ Галявиев — пришел в учебное заведение и открыл стрельбу. В результате погибли 9 человек, более 20 получили ранения.

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Политика #Россия #Законы
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DubleJin

Если равняемся по ценам, неплохо было бы и по доходам подравняться!

Иркут 69

Про это забудьте. В нашем государстве рост цен всегда будет опережать рост доходов. А в последнее время...

Иркут 69

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Xermer

А деньги на эту инициативу, как всегда, возьмут в карманах простых граждан да?
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