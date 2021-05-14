Защитник Зайцев не поможет России на ЧМ по хоккею

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев пропустит чемпионат мира по хоккею в Риге в связи с травмами, сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.
Зайцева вызывали в сборную, но решение о его участии с чемпионате мира принимали врачи «Оттавы» и менеджмент клуба.
«Я не приеду на чемпионат мира. Нужно залечить травмы», — сказал Зайцев в интервью TSN.
29-летний Зайцев в нынешнем сезоне НХЛ провел за «Оттаву» 55 матчей, в которых набрал 17 очков.
Чемпионат мира-2021 пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет с Белоруссией, Великобританией, Данией, Словакией, Швейцарией, Чехией и Швецией. В сборную вызваны семь игроков из НХЛ.
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