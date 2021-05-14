Google Chrome научили быстрее открывать сайты

Браузер получит новую опцию, которая увеличит скорость открытия веб-страниц, сообщили разработчики программы.

Кэш обратной перемотки (BFcache) позволит быстрее загружать ранее открытые страницы, когда пользователи нажимают кнопку «назад» или «вперед», сообщает РИА Новости на WindowsLatest.

BFcache хорошо зарекомендовал себя в версии для устройств на ОС Android. В Google считают, что он увеличивает скорость веб-навигации на 20%. Но кешированные страницы не могут выполнять сценариев JavaScript из-за чего отдельные элементы, например реклама, будут прогружаться не так быстро.

Функция BFcache пока представлена в тестовой сборке Chrome 92 для Windows, macOS и Linux, но разработчики собираются ее широко распространять. Возможно, она будет включена по умолчанию, либо пользователю придется ее вручную активировать в настройках.