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«Черное крыло» МС-21 получило российскую консоль

Источник:
Sibnet.ru
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Консоль крыла самолета МС-21-300, изготовленная из российских композиционных материалов привезли на Иркутский авиационный завод, чтобы установить на лайнер для первого заказчика, сообщила пресс-служба «Корпорации "Иркут"».

Главное преимущество отечественного лайнера МС-21 — удлиненное, сравнительно легкое «черное крыло», выполненное из композитных материалов. До 2019 года производители лайнера планировали собирать его из зарубежных составляющих, но из-за введенных санкций разработали отечественные. 

Так, на самолет уже установили центроплан (центральная часть крыла), также изготовленный из отечественных композитов. Длинна консоли, которую сделали в Ульяновске, — 17,5 метра.

Консоль крыла МС-21-300
Консоль крыла МС-21-300
Фото: © ПАО «Корпорация «Иркут»

Применение прочных и легких композиционных материалов позволило разработать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолета, одновременно увеличив диаметр фюзеляжа, а значит и ширину салона.

Это не только обеспечивает комфорт экипажу и пассажирам, но и сокращает время оборота самолета в аэропорту за счет ускоренной посадки и высадки.

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Технологии #Техника #Авиа
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