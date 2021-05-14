«Черное крыло» МС-21 получило российскую консоль

Консоль крыла самолета МС-21-300, изготовленная из российских композиционных материалов привезли на Иркутский авиационный завод, чтобы установить на лайнер для первого заказчика, сообщила пресс-служба «Корпорации "Иркут"».

Главное преимущество отечественного лайнера МС-21 — удлиненное, сравнительно легкое «черное крыло», выполненное из композитных материалов. До 2019 года производители лайнера планировали собирать его из зарубежных составляющих, но из-за введенных санкций разработали отечественные.

Так, на самолет уже установили центроплан (центральная часть крыла), также изготовленный из отечественных композитов. Длинна консоли, которую сделали в Ульяновске, — 17,5 метра.

Консоль крыла МС-21-300 Фото: © ПАО «Корпорация «Иркут»

Применение прочных и легких композиционных материалов позволило разработать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолета, одновременно увеличив диаметр фюзеляжа, а значит и ширину салона.

Это не только обеспечивает комфорт экипажу и пассажирам, но и сокращает время оборота самолета в аэропорту за счет ускоренной посадки и высадки.