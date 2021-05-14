Следы внеземного вещества найдены в океане

Ученые нашли в образцах океанической коры изотопы плутония и железа, которые не встречаются в земных условиях. Это говорит о том, что поверхности Земли периодически достигают потоки вещества, выброшенного при взрывах сверхновых.
Международной группе ученых удалось обнаружить в образцах глубоководной океанической коры, охватывающих последние десять миллионов лет, несколько десятков атомов изотопа плутония 244Pu с периодом полураспада 80,6 миллиона лет, приводит РИА Новости сообщение Австралийского национального университета в Канберре.
Любой плутоний, присутствующий на Земле, по словам ученых, должен быть сформирован и доставлен недавно, поскольку он подвергается слишком быстрому радиоактивному распаду, чтобы сохраниться с момента образования планеты.
В тех же образцах авторы нашли две аномалии радиоактивного изотопа железа 60Fe с периодом полураспада 2,6 миллиона лет, который, как известно, вырабатывается и выбрасывается при взрывах сверхновых. По времени они примерно соответствуют 6–8 и 2–3 миллионам лет назад.
DubleJinЕсли равняемся по ценам, неплохо было бы и по доходам подравняться!
Иркут 69Про это забудьте. В нашем государстве рост цен всегда будет опережать рост доходов. А в последнее время...
Иркут 69Чушь и ложь одновременно. По линейке самых массово востребованных продуктов рост цен в РФ в полтора раза...
XermerА деньги на эту инициативу, как всегда, возьмут в карманах простых граждан да?