Следы внеземного вещества найдены в океане

Ученые нашли в образцах океанической коры изотопы плутония и железа, которые не встречаются в земных условиях. Это говорит о том, что поверхности Земли периодически достигают потоки вещества, выброшенного при взрывах сверхновых.

Международной группе ученых удалось обнаружить в образцах глубоководной океанической коры, охватывающих последние десять миллионов лет, несколько десятков атомов изотопа плутония 244Pu с периодом полураспада 80,6 миллиона лет, приводит РИА Новости сообщение Австралийского национального университета в Канберре.

Любой плутоний, присутствующий на Земле, по словам ученых, должен быть сформирован и доставлен недавно, поскольку он подвергается слишком быстрому радиоактивному распаду, чтобы сохраниться с момента образования планеты.

В тех же образцах авторы нашли две аномалии радиоактивного изотопа железа 60Fe с периодом полураспада 2,6 миллиона лет, который, как известно, вырабатывается и выбрасывается при взрывах сверхновых. По времени они примерно соответствуют 6–8 и 2–3 миллионам лет назад.