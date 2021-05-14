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Медведева и Загитова не вошли в сборную России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: David W. Carmichael / CC BY 3.0

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова не включены в состав сборной России на сезон-2021/22.

«Списки были вчера утверждены исполкомом, они будут опубликованы Минспортом. Загитовой и Медведевой в списках, которые утвердил вчера исполком, нет», — цитирует генерального директора ФФККР Александра Когана ТАСС.

Загитовой 18 лет, она чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр в Пхенчхане. В ноябре 2019 года она заняла шестое место в финале Гран-при, а в декабре того же года объявила о приостановке спортивной карьеры.

21-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпиады. Она выступила на контрольных прокатах сборной России в минувшем сезоне, но после не принимала участия в соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.

Сезон-2021/22 начнется с Гран-При США, который пройдет с 22 по 24 октября. Главным стартом сезона станут Олимпийские игры в Пекине.

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