Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на границе с Азербайджаном

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обменялись мнениями относительно текущей ситуации на армяно-азербайджанской границе и обратили внимание на недавний инцидент, сообщает пресс-служба Кремля.

В четверг Минобороны обороны Армении зафиксировало новую попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ». Данные действия были расценены как провокация в отношении суверенной территории.

Пашинян и Путин обменялись мнениями относительно текущей ситуации на армяно-азербайджанской границе и обратили внимание на недавний инцидент.

Российский лидер заявил о важности неукоснительного соблюдения всех положений договоренностей Азербайджана и Армении, заключенных при посредничестве. При этом он подчеркнул, что, прежде всего, речь идет о сохранении режима прекращения огня, уточнила пресс-служба Кремля.